Александр Эллерт открыто прокомментировал новости о своем воссоединении с украинской актрисой и главной героиней первого сезона шоу «Холостячка» Ксенией Мишиной.

Как пишет Politeka.net, после финала шоу Мишина и Эллерт продолжили встречаться, однако несколько месяцев назад актриса неожиданно объявила, что они расстались. Долгое время пара никак не комментировала случившееся, а на днях в соцсетях знаменитостей неожиданно появились кадры, на которых их можно было увидеть вместе.

После недолгого молчания Эллерт решил прояснить, что же произошло на самом деле.

«Касательно новостей обо мне и Ксю. Сейчас все объясню! И покажу! Еще в «Холостячке» Ксю сказала:

- Я так хочу, чтобы свечами было написано «Люблю тебя!» и чтобы с какого-нибудь балкона это все было видно.

Как вы поняли в проекте я этого не сделал», - написал Эллерт.

Однако, он решил исправиться. Для этого Александр задействовал арендованный вертолет, на котором поднялся над ночным Киевом. Он пригласил Мишину с собой, заявив ей, что это якобы просто съемки рекламных кадров. При этом Эллерт отметил, что для него эта прогулка стала настоящим испытанием, ведь он очень боится высоты.

«А на самом деле внизу девочки просто как муравейник расставляли все эти колбы…», - рассказал Эллерт.

Как выяснилось, пока они с Мишиной летали над Киевом на вертолетной площадке выложили свечами в колбах надпись: «Люблю тебя Ксю», которую Ксения смогла увидеть, когда они заходили на посадку.

На следующих кадрах актриса уже бегала по крыше с радостными криками.

«Потом была тонна радости. И все! А еще мы решили, что в будущем совместных сториз будет безумно мало!», - написал Эллерт.

Напомним, "холостячка" Мишина в коротком свадебном платье похвасталась новым "статусом".

Как сообщала Politeka, в Сети появились "доказательства", что Ксения Мишина и Эллерт обручились.

Также Politeka писала, что Эллерт впервые высказался о тайной помолвке с Ксенией Мишиной.