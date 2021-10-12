Актриса Ксения Мишина, бывшая "Холостячка" и новая судья в грядущем сезоне проекта "Україна має талант", поделилась непривычными кадрами и показала себя в образе невесты.

Сейчас звезда чередует съемки в новом сериале со съемками в новом сезоне творческого шоу. Поэтому практически каждый день показывает, как проводит дни на съемочной площадке и что меняется в ее жизни.

В этот раз Ксении удалось порадовать поклонников милыми моментами со съемки. Дело в том, что перед камерами Ксения появилась в образе дерзкой невесты – короткое платье, пиджак и прическа дополняли друг друга.

Однако из общего ансамбля выбивалась огромная теплая куртка, что послужила Ксении спасением в перерыве между съемками. Поскольку на улице уже довольно холодно, снимать некоторые сцены на улице в тонком платье уже достаточно проблематично.

Напомним, недавно в сети появилась информация о возможном возобновлении отношений Ксении и Александра. Мишина и Эллерт опубликовали совместные сторис в Instagram, на которых видно, что они провели воскресный день вместе. Этим пара развеяла все сомнения и дала понять, что они снова вместе.

Эту новость прокомментировал ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник: "Я вам говорил, что возможно все". Надо сказать, что пользователи уже не верят в искренние чувства Саши и Ксюши, считая, что они были вместе только из-за контракта.

Напомним, Финалист "Холостячки" Тригубенко больше не знакомится с девушками, выяснилась причина: "Сори, но...".

Как сообщала Politeka, Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит...".

Также Politeka писала, что Рыбак и Эллерт неожиданно высказались о новой "Холостячке": "Нас заколебали!".