Кажется, экс-"Холостячка" актриса Ксения Мишина и победитель первого сезона шоу Александр Эллерт снова вместе - мольбы многочисленных поклонников были услышаны.

Три месяца прошло с их ссоры и якобы расставания. Пользователи уже давно подозревали Мишину и Эллерта в примирении, но пара скрывала подробности за семью печатями, и вот свежие кадры в "сториз" в Инстаграм Саши, похоже, расставили все точки над "i", передает Politeka.net.

Эллерт засветился вместе с Мишиной по дороге на парковку. Он шел сзади актрисы с камерой, засняв ее в черной дутой курточке и лосинах.

"Кое-кто был вчера на сквоше и теперь еле идет, просто не может ходить... У нее все болит там...", - говорит на кадрах Эллерт с кавказским акцентом.

Ксения при этом, действительно, терла рукой "пятую точку", а потом резко повернулась и попросила Сашу показать, видимо, что он там наснимал.

Напомним, Эллерт и Мишина стали жить вместе спустя неделю после финала "Холостячки". За полгода отношений пара успела несколько раз съездить вместе в отпуск, а также пару раз поссориться. Что стало последней каплей, неизвестно, но в июле Ксения сообщила о разрыве. Через месяц поползли слухи, что их снова видели вместе. А в недавнем интервью Эллерт намекнул, что все еще испытывает чувства к своей бывшей: "Мне в последнее время никакой типаж девушек, кроме одной, не нравится".

Напомним, что "Холостячка" Мишина раскрепостилась перед камерами в одном топике и брюках

Как сообщала Politeka, Эллерт неожиданно "пригрозил" Мишиной, с которой расстался, из-за фото в мини-топе: "Скоро..."

Также Politeka писала, что Эллерта после ссоры с Мишиной засекли с известной ведущей: тоже брюнетка с длинными волосами