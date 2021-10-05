Александр Эллерт пригрозил "Холостячке" Ксении Мишиной из-за нового фото в мини-топе.

Как передает Politeka.net, Александр Эллерт прославился как победитель первого сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После проекта у них закрутился роман, однако недавно стало известно, что они разорвали отношения. Поклонники не верят их разрыву, и верят, что пара всё еще вместе.

На своей странице в Инстаграм Александр Эллерт опубликовал "угрозу" для своей бывшей избранницы. Он написал, что скоро актрису заблокируют в Инстаграме за такого рода фотографии.

"Скоро инста заблочит, за такой с**с", — прокомментировал Александр Эллерт.

Напомним, что недавно Ксения Мишина опубликовала необычное для себя фото на своей странице в Инстаграм. Актриса показала себя в дерзком образе на кадре. На ней коричневый мини-топ, черные брюки и прозрачные квадратные очки. И вот так выглядит фото, из-за которого Александр Эллерт пригрозил Мишиной:

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