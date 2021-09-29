Победитель шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной Александр Эллерт вспомнил времена до своей широкой популярности

Как известно, именно Эллерту отдала предпочтение актриса Ксения Мишина в первом сезоне проекта «Холостячка». Пара продолжала встречаться еще какое-то время после финала шоу, однако недавно Ксения объявила, что они расстались, и отказалась раскрывать причину.

Эллерт давно работал ведущим мероприятий и сценаристом студии «Квартал 95», однако именно шоу «Холостячка» принесло ему широкую популярность.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм артист вспомнил о том, какие переживания были в его жизни до проекта.

«Вспомнил времена, когда у каждого ведущего должен был быть свой личный микрофон… и это был некий показатель, показатель чего, только непонятно…У меня не было никогда личного, я в аренду брал, 150 - 250 грн/сутки. Бывало приезжаешь за ним, а на тебя тааааааак косо смотрели… и в этих взглядах, словах читалось: «хм, ну что это за ведущий без своего микрофона»…», - рассказал Эллерт.

Он поделился своим фото с одного из мероприятий, которые вел.

В комментариях отметился его коллега, друг и бывший соперник на «Холостячке» Андрей Рыбак.

«Ещё чехол для костюма типо с логотипом личным! Это вообще считается ТОП», - вспомнил он.

Под постом с откровениями Александра также появился комментарий спамера, который разозлил Эллерта.

«хочу, чтобы вы не писали у меня под платами об этом», - жестко ответил артист на непрошенный вопрос.

Напомним, Мишина призналась, почему скрывает подробности ссоры с Эллертом.

Как сообщала Politeka, брошенный Мишиной Эллерт заговорил об участии в новом проекте.

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" с Мишиной Эллерт показал, как изменился после проекта.