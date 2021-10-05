Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", может похвастаться фигурой не хуже, чем у голливудской звезды Меган Фокс.

Известная артистка привлекает внимание не только своим талантом, но и невероятной внешностью, передает Politeka.net.

Звезда старается правильно питаться, но это не всегда удается из-за загруженного графика. Однако Ксения мишина точно исключила из своего рациона фастфуд.

Также для поддержания фигуры актриса иногда посещает спортзал и занимается танцами.

На фото в одной из групп решили сравнить фигуры Ксении Мишиной и известной актрисы Меган Фокс.

В кадре у обеих можно было разглядеть накаченный пресс.

"Ксения Мишина vs Меган Фокс 🔥

На новом фото актрису @ misha.k.ua сравнили с голливудской коллегой Меган Фокс @meganfox.

Что скажете, похожи? И чей образ вам нравится больше? Делитесь в комментариях 👇", - написали авторы поста.

"Какая там Меган Фокс???? @misha.k.ua ЛУЧШАЯ!!!!! 🤍🤍🤍🤍🤍", "Ну, конечно же, Меган Фокс 🔥", "Конечно же Ксю🔥 Натуральная красота всегда в выигрыше", "Не похожи абсолютно, а обе суперовые 🔥", "Конечно же, Ксения, без сомнения🔥", "Да какая там Меган, обычно Ксюша 🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, судья "Україна має талант" Ксения Мишина

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