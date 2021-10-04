Телеведущий показал, где проводит время

Экс-избранник "Холостячки", комик Александр Эллерт, появился в компании известной украинки

Комик и ведущий мероприятий Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина познакомились на шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net.

Пара продолжила строить отношения после проекта, но они продлились недолго. Летом Мишина и Эллерт объявили о расставании. При этом пара не раскрыла причин такого решения, но стало понятно, что разрыв произошел после ссоры.

"Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на нее бы сняли драму", - написала актриса, комментируя расставание.

Эллерт же в недавнем интервью Славе Демину рассказал, что до сих пор присылает Ксении цветы.

"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", – заявил комик.

Сейчас бывшие влюбленные продолжают строить свои карьеры.

А недавно Эллерт опубликовал фото в сторис, появившись в компании известной украинки - телеведущей Юлии Крауз.

Оба были в белой одежде, и устроили фотосессию на природе.

"Фотосешн", - подписала игривые фото телеведущая тоже брюнетка с длинными волосами, как и Мишина.

Отметим, Юлия Крауз кроме того, что телеведущая, также она ведет различные мероприятия.

Напомним, что Александра Эллерта засекли с дамой, пока Мишиной нет в Украине

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