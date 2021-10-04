Экс-избранник "Холостячки", комик Александр Эллерт, появился в компании известной украинки
Комик и ведущий мероприятий Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина познакомились на шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net.
Пара продолжила строить отношения после проекта, но они продлились недолго. Летом Мишина и Эллерт объявили о расставании. При этом пара не раскрыла причин такого решения, но стало понятно, что разрыв произошел после ссоры.
"Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на нее бы сняли драму", - написала актриса, комментируя расставание.
Эллерт же в недавнем интервью Славе Демину рассказал, что до сих пор присылает Ксении цветы.
Внучка Софии Ротару в белом платье засветилась с женихом-миллионером из списка Forbes: кадры
Каникулы и дополнительные выходные: в МОН назвали, когда школьники будут отдыхать
Внезапно оборвались жизни двух молодых рожениц: что известно о младенцах, трагические подробности
Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно: "Безумная любовь"
Переход на зимнее время в Украине: когда и в какую сторону нужно перевести стрелки
"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", – заявил комик.
Сейчас бывшие влюбленные продолжают строить свои карьеры.
А недавно Эллерт опубликовал фото в сторис, появившись в компании известной украинки - телеведущей Юлии Крауз.
Оба были в белой одежде, и устроили фотосессию на природе.
"Фотосешн", - подписала игривые фото телеведущая тоже брюнетка с длинными волосами, как и Мишина.
Отметим, Юлия Крауз кроме того, что телеведущая, также она ведет различные мероприятия.
Напомним, что Александра Эллерта засекли с дамой, пока Мишиной нет в Украине
Как сообщала Politeka, Мишина поразила видом в крохотном топе
Также Politeka писала, что Мишина призналась, почему скрывает подробности ссоры с Эллертом