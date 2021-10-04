Известная актриса Ксения Мишина поразила новой фотосессией в откровенном образе.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз актриса обескуражила новым видео с горячей фотосессии, на котором появилась в соблазнительном образе.
На кадрах Ксению можно увидеть в нескольких разных нарядах, и все они весьма откровенны. На некоторых фрагментах звезда позирует фотографу в темном пиджаке, под которым нет белья, а прелести она прикрывает роскошными длинными волосами. Также на некоторых кадрах ее можно увидеть в красивом кружевном бюстгальтере черного цвета, и коричневом топе интересного фасона.
Экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое..."
Екатерина Осадчая села в украинский поезд и оказалась недовольна: "Спала пару часов"
Муж Тони Матвиенко Мирзоян попал впросак на "Співають всі" из-за песни Каменских: "Не позорь жену"
Каникулы и дополнительные выходные: в МОН назвали, когда школьники будут отдыхать
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
В подписи к публикации Мишина написала: "Профессия актёр требует погружения и в себя и в других, нам действительно важно взаимодействовать и понимать, ощущать друг друга. Иначе творчество невозможно, ну не родится что-то новое и все".
Напомним, Эллерта после ссоры с Мишиной засекли с известной ведущей: тоже брюнетка с длинными волосами.
Как сообщала Politeka, Судья "Україна має талант" Мишина поразила видом в крохотном топе: "Это беда...".
Также Politeka писала, "Реально было стыдно": Мишина разоткровенничалась о личном, Эллерт решил не молчать.