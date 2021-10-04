Известная актриса Ксения Мишина поразила новой фотосессией в откровенном образе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз актриса обескуражила новым видео с горячей фотосессии, на котором появилась в соблазнительном образе.

На кадрах Ксению можно увидеть в нескольких разных нарядах, и все они весьма откровенны. На некоторых фрагментах звезда позирует фотографу в темном пиджаке, под которым нет белья, а прелести она прикрывает роскошными длинными волосами. Также на некоторых кадрах ее можно увидеть в красивом кружевном бюстгальтере черного цвета, и коричневом топе интересного фасона.

В подписи к публикации Мишина написала: "Профессия актёр требует погружения и в себя и в других, нам действительно важно взаимодействовать и понимать, ощущать друг друга. Иначе творчество невозможно, ну не родится что-то новое и все".

Напомним, Эллерта после ссоры с Мишиной засекли с известной ведущей: тоже брюнетка с длинными волосами.

Как сообщала Politeka, Судья "Україна має талант" Мишина поразила видом в крохотном топе: "Это беда...".

Также Politeka писала, "Реально было стыдно": Мишина разоткровенничалась о личном, Эллерт решил не молчать.