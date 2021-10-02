Известная актриса Ксения Мишина, главная героиня первого сезона "Холостячки" высказалась о смущении

В этот раз Ксения рассказала, как недавно на нее повлияла фраза: «Перестала стесняться бедности, перестала стесняться богатства». Артистка решила рассудить, почему же эти слова ей запомнились, и она решила обдумать их, применить в свою жизнь.

«В моей жизни был такой период, тогда казалось постыдным быть там где я была, быть той. Казалось, что тебя определяют вещи или бренды. Потом стало понятно, что у тебя может быть все что ты захочешь, если ты решишь и возьмёшь жизнь в свои руки. И совсем было не очевидным то, что даже когда все это будет, НЕ это сделает тебя человеком, другом, профессионалом» - поделилась Ксения.

После она вспомнила о другом периоде, когда ей было стыдно достаток, потому что она чувствовала себя, как будто виноватой за то, что у нее есть.

«Реально было стыдно. Было ощущение, как будто я не заслужила это. А потом в один день, я села и просто посчитала, сколько часов на этой неделе я работала, а сколько уделила себе» - рассудила Мишина.

В итоге звезда научилась искать золотую середину:

«Я жертвовала тусовками с друзьями, совместными путешествиями, походами в кино с сыном, просмотрами сериалов, а иногда и просто днями когда можно поболеть или полениться. Я сделала свой выбор и получаю за это дивиденды. Перестала стыдиться и этого» - заключила артистка.

В конце она спросила, на какой сейчас стадии ее фанаты, на что бывший возлюбленный Ксении заявил: «На работе».

К слову, не так давно Ксения была счастлива в отношениях со своим возлюбленным Александром Эллертом, который был ее избранником на "Холостячке". Они жили вместе и планировали будущее, однако внезапно расстались и отказались говорить о случившемся. Единственной информацией об этом стал пост Ксении в Инстаграм.

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