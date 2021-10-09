Украинская актриса, первая "Холостячка" и судья популярного шоу «Україна має талант» Ксения Мишина привыкла показывать в Инстаграм на своей страницы довольно интригующие кадры из новых фотосессий.
Ксения Мишина в Инстаграм показывает много разных фото, причем со съемочной площадки Ксения также часто делится разными моментами. Сейчас звезда снимается в новом сериале, а также в очередном сезоне нового украинского шоу.
Несмотря на загруженный и плотный график, успевает актриса также принять участие в различных фотосессиях. Причем Ксения любит менять образы. В этот раз Мишина показала весьма смелые и страстные кадры.
В классическом брючном костюме без блузы и лифчика Мишина привлекла внимание уверенным видом и игривой улыбкой. А в телесном топе и серых брюках Ксения сделала акцент на тонкой талии. Длинные распущенные волосы сделали образы еще более кокетливыми и удачными.
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Отметим, 32-летняя актриса тщательно следит за своей внешностью, ведь от красоты ее тела и лица во многом зависит ее карьера. Она занимается йогой, следит за питанием и, конечно же, не забывает про бьюти-процедуры. Актриса регулярно посещает косметолога и других специалистов.
Ранее актриса приехала на массаж, сняв себя на столе во время процедуры. Мишина позировала в смешной шапочке, под которой спрятала свои длинные волосы.
Напомним, что Ксения Мишина впечатлила фигурой покруче, чем у Меган Фокс: "Всегда в выигрыше".
Как сообщала Politeka, Мишина подогрела слухи о воссоединении с Эллертом: «Дорогие мои…».
Также Politeka писала, что Мишина рассказала, какие процедуры делает у косметолога: "С первой процедуры...".