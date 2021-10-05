Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая сейчас активно снимается в новом сериале, показала секрет красоты

Ксения активно набирает популярность в сети благодаря различным постам, заметкам и размышлениям о жизни. Не забывает Мишина показывать кадры из своих будней, а также со съемок.

В этот раз актриса решила показать, какими процедурами балует себя у косметолога и как приводит себя в порядок. Поскольку звезде постоянно приходится гримировать себя, она старается чаще посещать косметолога, заботясь о коже.

В этот раз Ксения решила попробовать микротоки для лица и ей это очень понравилось. Напомним, микроток в косметологии – базовая лечебная процедура, одна из самых популярных и востребованных среди женщин.

"Говорят, эффект с первой процедуры" - пишет Ксения.

Микротоковая терапия лица – процедура, связанная с воздействием электрического тока на кожу. Врачи косметологи и дерматологи любят называть микротоки «лечением кожи», ведь их применение в прямом смысле слова омолаживает кожу, лечит ее, подтягивает мышцы.

Звезда старается правильно питаться, но это не всегда удается из-за загруженного графика. Однако Ксения мишина точно исключила из своего рациона фастфуд.

Также для поддержания фигуры актриса иногда посещает спортзал и занимается танцами.

На фото в одной из групп решили сравнить фигуры Ксении Мишиной и известной актрисы Меган Фокс.

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