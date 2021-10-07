Украинская актриса, первая "Холостячка" Ксения Мишина, которая не так давно рассталась со своим избранником, комиком Александром Эллертом, намекнула на возобновление отношений.

Как сообщает Politeka.net, в финале шоу Ксения Мишина выбрала известного комика и сценариста Эллерта, который покорил ее легкостью и чувством юмора. Пара была вместе достаточно долгое время и даже жила вместе. Впрочем, не так давно актриса оборвала все связи с возлюбленным.

Эллерт неоднократно намекал в сети, что у него все еще есть чувства к актрисе. В свежих сторис Мишина подогрела слухи о воссоединении с возлюбленным, которого так ждут поклонники пары. Артистка обратилась к поклонникам, решив прорекламировать авторскую программу Эллерта на Ютуб.

«Дорогие мои, вышел второй выпуск обзоров на «Холостячку». Бегом смотреть, поднимать себе настроение и смеяться во весь рот», - отметила звезда.

Также поклонники заметили, что Мишина вновь подписалась на Эллерта в Инстаграм и оставила лайки под его последними фотографиями.

Напомним, что Ксения Мишина показала, как поддерживает молодость у косметолога: "С первой процедуры...".

Как сообщала Politeka, Мишина решилась на смелое преображение: "Впервые отрастила себе...".

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