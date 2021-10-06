Відома актриса, головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина показала незручну сцену зі своїм колегою.

Нещодавно почався показ серіалу-мелодрами "Клятва лікаря". За сюжетом, головній героїні через чоловіка-зрадника доводиться співпрацювати з кримінальним авторитетом, а актрисі довелося спробувати себе в абсолютно новій ролі.

Головну роль в серіалі зіграла популярна актриса Ксенія Мішина. Тепер артистка постійно показує в Instagram, як перетворюється в гримерці, як заучує текст і наскільки непросто іноді буває зніматися.

"Допоможіть" - прокричала Ксенія на початку ролика.

Цього разу в Сторісах Ксенія показала незручний момент зі зйомок. Разом зі своїм колегою під час роботи вони з необережності не тільки перекинули стіл, але ще і впали в кінці. Таким чином посміялася вся знімальна площадка.

"Коли щось пішло не так" - сказано в описі.

Раніше зірка зізналася - для неї ця робота стала справжнім викликом, тому що раніше вона не грала лікарів, а тут потрібно було повністю зануритися в термінологію і тонкощі професії.

Раніше Ксенія збентежила новим відео з гарячої фотосесії, на якому з'явилася в спокусливому образі.

На кадрах Ксенію можна побачити в декількох різних нарядах, і всі вони досить відверті. На деяких фрагментах зірка позує фотографу в темному піджаку, під яким немає білизни, а принади вона прикриває розкішним довгим волоссям.

Нагадавши, Еллерта після сварки з Мішиною засікли з відомою ведучою: теж брюнетка з довгим волоссям.

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