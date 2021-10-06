Известная актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина показала неловкую сцену со своим коллегой.

Недавно начался показ сериала-мелодрамы "Клятва врача". По сюжету, главной героине из-за супруга-изменщика приходится сотрудничать с криминальным авторитетом, а актрисе пришлось попробовать себя в совершенно новой роли.

Главную роль в сериале сыграла популярная актриса Ксения Мишина. Теперь артистка постоянно показывает в Инстаграм, как преображается в гримерке, как заучивает текст и насколько непросто иногда бывает сниматься.

"Помогите" - прокричала Ксения в начале ролика.

В этот раз в Сторисах Ксения показала неловкий момент со съемок. Вместе со своим коллегой во время работы они по неосторожности не только перекинули стол, но еще и упали в конце. Таким образом посмеялась вся съемочная площадка.

"Когда что-то пошло не так" - сказано в описании.

Ранее звезда призналась – для нее эта работа стала настоящим вызовом, потому что раньше она не играла врачей, а здесь нужно было полностью окунуться в терминологию и тонкости профессии.

Ранее Ксения обескуражила новым видео с горячей фотосессии, на котором появилась в соблазнительном образе.

На кадрах Ксению можно увидеть в нескольких разных нарядах, и все они весьма откровенны. На некоторых фрагментах звезда позирует фотографу в темном пиджаке, под которым нет белья, а прелести она прикрывает роскошными длинными волосами.

Напомним, Эллерта после ссоры с Мишиной засекли с известной ведущей: тоже брюнетка с длинными волосами.

Как сообщала Politeka, Судья "Україна має талант" Мишина поразила видом в крохотном топе: "Это беда...".

Также Politeka писала, "Реально было стыдно": Мишина разоткровенничалась о личном, Эллерт решил не молчать.