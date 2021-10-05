Актриса і екс- "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зараз активно знімається в новому серіалі, показала секрет краси

Ксенія активно набирає популярність в мережі завдяки різним постам, нотаткам і роздумам про життя. Не забуває Мішина показувати кадри зі своїх буднів, а також зі зйомок.

Цього разу актриса вирішила показати, якими процедурами балує себе у косметолога і як приводить себе в порядок. Оскільки зірці постійно доводиться гримувати себе, вона намагається частіше відвідувати косметолога, піклуючись про шкіру.

Цього разу Ксенія вирішила спробувати мікроструми для обличчя і їй це дуже сподобалося. Нагадаємо, мікрострум в косметології-Базова лікувальна процедура, одна з найпопулярніших і затребуваних серед жінок.

Мікрострумова терапія особи-процедура, пов'язана з впливом електричного струму на шкіру. Лікарі косметологи і дерматологи люблять називати мікроструми "лікуванням шкіри", адже їх застосування в прямому сенсі слова омолоджує шкіру, лікує її, підтягує м'язи.

Зірка намагається правильно харчуватися, але це не завжди вдається через завантажений графік. Однак Ксенія Мішина точно виключила зі свого раціону фастфуд.

Також для підтримки фігури актриса іноді відвідує спортзал і займається танцями.

На фото в одній з груп вирішили порівняти фігури Ксенії Мішиної і відомої актриси Меган Фокс.

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