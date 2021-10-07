Відома актриса, головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина поділилася результатами своїх перетворень після походу до косметолога.

Артистка вже давно активно веде соціальні мережі, де розповідає про своє життя і показує фото і Відео зі знімального майданчика. У вільний час зазвичай Ксенія відпочиває з дитиною або їздить в салон краси.

Цього разу Мішина показала, як ніжилася на прийомі в салоні і вперше спробувала для себе щось новеньке.

"Смачно оновлююся у своїх. Давно з вами не спілкувалися, друзі. Ось був такий лайтовий день, зробила собі ось такі нігтики. До речі, вперше в житті відростила такі довжелезні. Прям кайфую від цього, клас!",- щиро висловилася Ксенія.

Також актриса вирішила показати, якими процедурами балує себе у косметолога і як приводить себе в порядок. Оскільки зірці постійно доводиться гримувати себе, вона намагається частіше відвідувати косметолога, піклуючись про шкіру.

Цього разу Ксенія вирішила спробувати мікроструми для обличчя і їй це дуже сподобалося. Нагадаємо, мікрострум в косметології-Базова лікувальна процедура, одна з найпопулярніших і затребуваних серед жінок.

Нагадавши, Еллерта після сварки з Мішиною засікли з відомою ведучою: теж брюнетка з довгим волоссям.

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