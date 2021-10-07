Известная актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина поделилась результатами своих преображений после похода к косметологу.

Артистка уже давно активно ведет социальные сети, где рассказывает о своей жизни и показывает фото и видео со съемочной площадки. В свободное время обычно Ксения отдыхает с ребенком или ездит в салон красоты привести себя в порядок.

В этот раз Мишина показала, как нежилась на приеме в салоне и впервые попробовала для себя что-то новенькое.

«Вкусно обновляюсь у своих. Давно с вами не общались, друзья. Вот был такой лайтовый день, сделала себе вот такие ноготочки. Кстати, впервые в жизни отрастила такие длиннющие. Прям кайфую от этого, класс!», - искренно высказалась Ксения.

Также актриса решила показать, какими процедурами балует себя у косметолога и как приводит себя в порядок. Поскольку звезде постоянно приходится гримировать себя, она старается чаще посещать косметолога, заботясь о коже.

В этот раз Ксения решила попробовать микротоки для лица и ей это очень понравилось. Напомним, микроток в косметологии – базовая лечебная процедура, одна из самых популярных и востребованных среди женщин.

Напомним, Эллерта после ссоры с Мишиной засекли с известной ведущей: тоже брюнетка с длинными волосами.

Как сообщала Politeka, Судья "Україна має талант" Мишина поразила видом в крохотном топе: "Это беда...".

Также Politeka писала, "Реально было стыдно": Мишина разоткровенничалась о личном, Эллерт решил не молчать.