Участники первого сезона шоу "Холостячка" с Мишиной Александр Эллерт и Андрей Рыбак расспросили учасника нового сезона Влада Ясько о победителе проекта.
Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является известным радиоведущим. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Там же участвовал и его лучший друг Александр Эллерт, который одержал победу в шоу.
Так, на этот раз на странице Андрея Рыбака появилось новое фото. Как известно, Рыбак и Эллерт на своём ютуб-канале снимают "реакции" на выпуски шоу "Холостячка". На кадре Андрей Рыбак вместе со своим другом Александром Эллертом и участником шоу "Холостячка 2" Владом Ясько позируют на камеру.
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"Кто выиграл «Холостячка 2»?
Зачем пошёл на проект?
На «Холостячка 2» всё правда или по сценарию?
Эти и другие вопросы мы не задавали Владу Ясько, потому что они ещё с первой «Холостячки» нас заколебали!😆
Зато мы откомментировали новые выпуски «Холостячка 2» и ждём вас на канале...А в комментариях можете написать кого ещё позвать к нам!", — рассказал Андрей Рыбак.
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