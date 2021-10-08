Известный украинский комик и победитель первого сезона "Холостячки" Александр Эллерт раскрыл неожиданную деталь второго сезона

Как сообщает Politeka.net, победитель первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт вместе со своим конкурентом на шоу, а ныне другом Александром Рыбаком снимают и выкладывают в сети забавные ролики – обзоры на реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка".

Так, в своих Instagram-сторис Саша рассказал, что они с Андреем подготовили новый обзор на очередной выпуск "Холостячки" со Златой Огневич", а также добавил, что к ним обратился один из участников этого шоу. Так, по словам Эллерта, парень, который в проекте претендует на сердце Златы, попросил ребят в своих обзорах не обсуждать именно его.

"Кстати, некоторый участник этого сезона написал нам с Рыбаком: "А можно меня короче вообще не обсуждать, мне это не интересно". Так вот, такие просьбы мы будем игнорировать и обсуждать с удовольствием", - рассказал Александр, но имени участника не назвал.

Напомним, "Холостячка" Мишина подогрела слухи о воссоединении с Эллертом, подробности: "Дорогие мои…".

Как сообщала Politeka, Экс-кавалер "Холостячки" Мишиной Рыбак неожиданно нарядился в костюм морского конька: "Какой милый".

Также Politeka писала, что Огневич и Мишина поборолись за звание лучшей "холостячки", сеть кипит: "Злата немного...".