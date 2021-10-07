Полуфиналист шоу "Холостячка-1" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, удивил видом на одном из популярных шоу с телеведущим Сергеем Притулой.

Андрей Рыбак - юморист и ведущий разных мероприятий после своего участия в "Холостячке" завоевал популярность в Сети и на телевидении, передает Politeka.net. Сейчас он участвует в различных съемках на ТВ, а также сам ведет свой блог на Ютубе.

В частности, недавно Рыбак поучаствовал в шоу "Хто Зверху", ведущий которого Сергей Притула.

Юмористу пришлось нелегко, он удивил видом в голубом костюме морского конька, а также засветил живот, лежа на стекле.

"Кто-то в детстве хотел стать милиционером и ловить бандитов! 👮‍♂️



Кто-то хотел стать космонавтом и полететь на луну!🪐



Кому-то больше по душе футбол и чемпионат мира!⚽️



А я вот стал морским коньком (тоже недурно)", - написал Андрей Рыбак.

За 40 минут пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, кем хотели стать в детстве и не только.

"Какой милый конек 😍", "Прикольно🤭🤭", "Моделью хотела быть, училась на эколога, стала фотографом😅", "Хирургом, а сейчас сознание теряю, когда кровь вижу🤦‍♀️", "Какой милый конёк 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что свадьба обернулась для Рыбака из "Холостячки" настоящим кошмаром

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