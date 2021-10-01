Фаворит Ксении Мишиной на шоу «Холостячка» Андрей Рыбак решил ответить на самые провокационные темы

Ведущий начал вести социальные сети и свой блог на Ютубе довольно активно, продолжая развиваться после первого сезона «Холостячки». Рыбак не так часто говорит о личной жизни, предпочитая обсуждать более нейтральные темы.

В этот раз ведущий решил ответить на разные вопросы поклонников в стиле «Было или не было». Не обошлось и без комичных вопросов, касающихся неловких моментов.

Как оказалось, однажды на свадьбе Андрея накормили домашним мясом, от которого ему на следующий день было очень плохо. Также ранее в школе он красил волосы – делал мелирование, а во время работы телеведущим также сменил стиль.

По словам Рыбака, однажды был случай и обманом. Мужчина стал жертвой мошенников:

«Разводили ли на деньги? Было. Позвонили договариваться за корпоратив и пообещали скинуть предоплату, попросили карту. Через день был звонок из банка, вроде сума пришла, но карта заблокирована. Ну а я, как лох, назвал данные карты. Очень денег хотелось. Там не много было, где-то 3000 грн. Но все равно обидно! Теперь я намного умнее» - высказался ведущий.

Рыбак успел прославиться в Украине как ведущий и юморист. Он стал известен благодаря участию в разных телепроектах, среди которых была «Лига смеха». Однако, большинство украинцев впервые узнало о нем из шоу «Холостячка», где шоумен до самого финала боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной.

Напомним, Рыбак из "Холостячки" влез в скандал с разводом блогеров Пустовит.

Как сообщала Politeka, Рыбак из "Холостячки" показал кадры с места жуткого ДТП и обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что Рыбак на яхте показал ту, ради которой ушел с "Холостячки".