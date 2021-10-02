Полуфиналист шоу "Холостячка-1" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, рассказал о неприятном случае

Андрей Рыбак - юморист и ведущий разных мероприятий, передает Politeka.net. На проекте комик ухаживал за Ксенией Мишиной, хотя дома его ждала девушка, Алина. После завершения съемок Рыбак вернулся к возлюбленной и сейчас они остаются вместе.

Андрей Рыбак стал активнее развивать карьеру юмориста, а также свои аккаунты в Инстаграм и Ютуб.

Также бывший участник "Холостячки" продолжает вести различные мероприятия. В частности, нередко Рыбак становится ведущим на свадьбах.

В своем стори Рыбак рассказал о неприятном случае на торжестве.

"Скрутил резко живот на сцене или мероприятии?", - поинтересовался один из подписчиков.

"Было", - написал Рыбак, и добавил о кошмаре, который его ждал: "На одной свадьбе меня в конце угостили каким-то домашним мясом, да так, что на следующий день я еле встал с кровати и искал ведущего на замену!".

Также ведущий рассказал об еще одной неприятной ситуации. Оказывается, он стал жертвой мошенников, и назвал им данные своей карты.

"Там немного уменя было!Где-то 3000 грн! Но все равно обидно", - поделился экс-участник "Холостячки".

Напомним, что экс-кавалера Мишиной жестко высмеяли в сети за роль в сериале

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