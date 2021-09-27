Известный радиоведущий Андрей Рыбак из шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной показал, с кем его связывают отношения

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.

На этот раз Андрей Рыбак опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах - радиоведущий со своей избранницей Алиной, с которой его связывали отношения еще до проекта "Холостячка". По его словам, их отношения длятся уже год.

"Год назад началась эта история и, с тех пор не заканчивалась!

Пусть так будет и дальше!", - признался Андрей Рыбак.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для пары: "Вы очень классная парочка! ЖЕЛАЮ ВАМ ЛЮБИТЬ ТАК ДРУГ ДРУГА НЕ ПЕРЕСТАВАЯ", "Бомбическая пара", "Пора уж в ЗАГС", "Хорошо что Мишина не выбрала тебя, Андрей 🙏. Элерт твой ангел Хранитель 😇 Очень радует ваша пара", "Невероятные", "Красивые!".

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