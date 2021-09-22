Фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной и известный радиоведущий Андрей Рыбак показал, на какой поступок что пошел после провала на шоу

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является известным украинским радиоведущим. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. На проект он пришел со своим другом - Александром Эллертом. Хоть Рыбак и был фаворитом Ксении Мишиной, однако победу одержал его друг - Эллерт.

Так, на этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показывает, как решается на безумный поступок. Он вместе с инструктором прыгнул с парашютом, и показал момент полета.

"Пересматриваю и не могу поверить, что это было со мной!



Нужно срочно повторить! Пригнули бы со мной?!", - спросил у поклонников фаворит "Холостячки".

Фанаты оставили множество комментариев под видео: "Класс", "Да", "Конечно!", "Нет. Ну сколько прыжков у вас? Есть опыт парных прыжков? Я ни разу не прыгала... Я же не самоубийца..."

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