Фаворит Ксении Мишиной на шоу «Холостячка» Андрей Рыбак показал неприглядную правду о длительных отношениях со своей возлюбленной
Рыбак успел прославиться в Украине как ведущий и юморист. Он стал известен благодаря участию в разных телепроектах, среди которых была «Лига смеха». Однако, большинство украинцев впервые узнало о нем из шоу «Холостячка», где шоумен до самого финала боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной.
Впрочем, сразу после своего участия на проекте Рыбак вернулся к бывшей возлюбленной по имени Алина. Сейчас пара явно счастлива вместе, однако юморист время от времени подшучивает над их отношениями в соцсетях. Как пишет Politeka.net, на этот раз Андрей опубликовал видео, в котором показал, как отношение к девушке может меняться со временем.
Для начала юморист и его возлюбленная разыграли ситуацию, когда в паре, которая встречается полгода, девушка говорит парню, что куда-то идет.
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«Любимая, ну куда ты пошла? Давай я тебя отвезу! Ну что ты будешь своими ножками прекрасными ходить?», - возмущается Рыбак.
Впрочем, на отметке «год отношений» его отношение к той же ситуации резко меняется.
«Любимая, ну куда пошла? А мусор кто выносить будет? Я, что ли?», - снова возмущается Рыбак.
Через два года отношений фраза девушки «Я пошла» застает парня врасплох.
«Та господи! Ты тут еще, что ли?», - перепугано реагирует Рыбак.
Подписчики отреагировали на пост юмориста.
«Вы забыли еще один этап где дает деньги и говорит будешь возвращаться предупреди», «Это огнище сделали мой день», «Ты ещё здесь, иди давай, и кофе сделай перед уходом», «Андрей, ну ты огонь!», - пишут люди.
Напомним, Рыбак из "Холостячки" влез в скандал с разводом блогеров Пустовит.
Как сообщала Politeka, Рыбак из "Холостячки" показал кадры с места жуткого ДТП и обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что Рыбак на яхте показал ту, ради которой ушел с "Холостячки".