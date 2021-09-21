Фаворит Ксении Мишиной на шоу «Холостячка» Андрей Рыбак показал неприглядную правду о длительных отношениях со своей возлюбленной

Рыбак успел прославиться в Украине как ведущий и юморист. Он стал известен благодаря участию в разных телепроектах, среди которых была «Лига смеха». Однако, большинство украинцев впервые узнало о нем из шоу «Холостячка», где шоумен до самого финала боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной.

Впрочем, сразу после своего участия на проекте Рыбак вернулся к бывшей возлюбленной по имени Алина. Сейчас пара явно счастлива вместе, однако юморист время от времени подшучивает над их отношениями в соцсетях. Как пишет Politeka.net, на этот раз Андрей опубликовал видео, в котором показал, как отношение к девушке может меняться со временем.

Для начала юморист и его возлюбленная разыграли ситуацию, когда в паре, которая встречается полгода, девушка говорит парню, что куда-то идет.

«Любимая, ну куда ты пошла? Давай я тебя отвезу! Ну что ты будешь своими ножками прекрасными ходить?», - возмущается Рыбак.

Впрочем, на отметке «год отношений» его отношение к той же ситуации резко меняется.

«Любимая, ну куда пошла? А мусор кто выносить будет? Я, что ли?», - снова возмущается Рыбак.

Через два года отношений фраза девушки «Я пошла» застает парня врасплох.

«Та господи! Ты тут еще, что ли?», - перепугано реагирует Рыбак.

Подписчики отреагировали на пост юмориста.

«Вы забыли еще один этап где дает деньги и говорит будешь возвращаться предупреди», «Это огнище сделали мой день», «Ты ещё здесь, иди давай, и кофе сделай перед уходом», «Андрей, ну ты огонь!», - пишут люди.

Напомним, Рыбак из "Холостячки" влез в скандал с разводом блогеров Пустовит.

Как сообщала Politeka, Рыбак из "Холостячки" показал кадры с места жуткого ДТП и обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что Рыбак на яхте показал ту, ради которой ушел с "Холостячки".