Бывший участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Шатырко показал, как шутят над ним в сети

Как сообщает Politeka.net, известный украинский блогер Андрей Шатырко, который стал героем шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, недавно дебютировал как актер. Мужчину пригласили сниматься в костюмированном драматическом сериале "Кава з кадамоном". В своем Instagram блогер опубликовал кадры со съемочной площадки, на которых его можно увидеть в образе польского шляхтича, а в внизу он показал комментарии пользователей относительно его образа.

Надо сказать, что поклонники Андрея иронично "поглумились" над ним, придумывая остроумные и колкие комментарии к его фотографиям в образе из сериала.

"За хлебом мимо дома бывшей", "Она: сегодня мы ужинаем у моих родителей дома, нужно произвести впечатление. Он: ни слова больше", "Когда сказали, сильно нарядно не одевайся", "Когда купил вещи в школу, и мама просит позировать, чтобы отправить фото бабушке", "Здравствуйте, я представитель компании Орифлейм", "Граф нашатырко", "Когда пытаешься понять, почему она обиделась", - вот некоторые из забавных комментариев, которые оставляли пользователи под фото нарядного Шатырко.

Напомним, Эллерт, Рыбак и другие кавалеры Мишиной собрались вместе ради "Холостячки 2": "Ох уж эта...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина "завела" Решетника и Шатырко танцами в дерзком мини: "Вот такая вечеринка".

Также Politeka писала, что Шатырко из "Холостячки", покинув Украину с новой спутницей, заговорил о разбитых мечтах: "А так все хорошо начиналось".