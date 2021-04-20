Экс-участник проекта "Холостячка" Андрей Шатырко удивил откровением из США, куда отправился вместе с известной блогершой Софией Стужук и тремя ее детьми

Как передает Politeka.net, не завоевав сердце "Холостячки" Ксении Мишиной, вылетевший из проекта 29-летний Шатырко решил вплотную заняться карьерой. Парень активно позиционирует себя как "тренер по энергии" и учит других, как жить.

Недавно он объявился рядом с Софией Стужук, сопровождая девушку во время ее поездки в Лос-Анджелес. Как известно, София, у которой почти 6 миллионов подписчиков в Инстаграм, пережила в прошлом октябре страшное горе, потеряв мужа, умершего в результате осложнений после коронавируса.

Шатырко опубликовал свежее фото из-за бугра, на котором предстал посреди улицы со стаканчиком кофе. В подписи молодой человек заговорил о разбитых мечтах и привычке откладывать все на потом.

"Завтра. Сколько прекрасных мечтаний было разбито об это слово <...> Как много счастья осталось потерянным в слове завтра. Завтра пойду на танцы, завтра куплю билет. И все. Забыли, пропустили, стали чём-то заняты <...> Вы все переносите на завтра. Завтра принимает все ваши планы, мысли, слова. И ждёт. И Вселенная и весь Мир ждёт. Ждут, чтобы помочь вам стать лучше, начать новые отношения, уйти из старых, стать счастливее, реализованнее, богаче. Они ждут Вас. А вы ждёте завтра. Но есть одно но. Однажды завтра может не наступить", - пофилософствовал Шатырко.

В ответ экс-участник "Холостячки" получил поддержку от пользователей: "Божееееее, аплодирую стоя👏👏👏сбросила мужу❤️"; "Важно только здесь и сейчас! Вы правы! 👍😊😊"; "Реально 👏"; "100% пост очень 🔥"; "А так всё хорошо начиналось🙄"; "Жизненно 🔥"; "Очень красивый пост👏".

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