Экс-участник проекта "Холостячка" Андрей Шатырко полтора месяца проведет в Лос-Анджелесе вместе с известной блогершой Софией Стужук и тремя ее детьми

Как известно, София, у которой почти 6 миллионов подписчиков в Инстаграм, пережила страшное горе, потеряв в октябре прошлого года мужа Дмитрия Стужука, не перенесшего осложнений после коронавируса.

Опрянув после траура, красотка-вдова засобиралась в США, захватив с собой экс-жениха из "Холостячки" Шатырко. Несколько дней назад девушка выставила в соцсети фото, где она вместе с двумя дочерьми, сыном и Андреем летят на частном самолете. Затем все четверо уже позировали на пляже у океана. Пока неясно, связывают ли Софию с Андреем романтические отношения, но девушка уже успела назвать его своей "семьей", а также в шутку - "няней", передает Politeka.net.

"Ну что, готовы ближайшие 1,5 месяца наблюдать за приключением нашей банды/команды/семейки в Лос Анджелесе?)🌊🌊🌴🌴🌴 С Днём космонавтики!) 🪐💫💫", - писала она в Инстаграм.

Хоть нежностей пара на камеру и не показывает, но Стужук заинтриговала заявлением:

"Это тот самый рыжий парень, который снимался в "Холостячке". Слава богу, "Холостячка выбрала другого... Спасибо Ксюша, что оставила этого идеального мужчину мне".

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Божечки - кошечки , как вы круто вместе смотритесь 😍 вот это прям ваш человек, вы на одной волне! Прекрасные 💕"; "Вы как-то даже похожи между собой ❤️❤️. Соня, желаю Вам счастья!"; "Счастья тебе Сонечка, ты это заслужила. ❤️😍🌼"; "Таааак) я все пропустила 😐 у Сони появился мужчина?😍"; "это её друг, не надо придумывать лишнего🙌"; "она в сторис ответила , что Андрей определённо космонавт. Значит между ними, что-то уже есть".

Напомним, вылетевший из "Холостячки" Шатырко признался, почему его отшила Мишина: "Это не всегда нравится женщинам..."

Также Politeka сообщала, что Андрей Шатырко из "Холостячки" выдал позорную правду о "женихах" Ксении Мишиной: "Пришли меряться..."

Как писала Politeka, жених из "Холостячки" Андрей Шатырко вляпался в скандал, признавшись в любви: "На проекте был добреньким, а здесь..."