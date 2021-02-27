Экс-участник проекта "Холостячка" Андрей Шатырко откровенно поведал, с чем ему пришлось бороться долгие годы

Как передает Politeka.net, об этом парень, отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной, сообщил в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив пост серией свежих фото.

Так, общительный Шатырко, который любит петь и даже пытается сделать карьеру в шоу-бизнесе, оказывается, с детства заикается. Молодой человек рассказал, как у него возникло это нарушение речи - от его истории волосы дыбом.

"В детстве я очень сильно заикался. Это началось, когда мне было 3 года - меня напугала собака на улице. Вот так вот взяла за купюшон и куда-то понесла, - рассказал Андрей и добавил, - Вот представьте, что, например, в 12 лет, когда я волновался, я иногда не мог произнести ни буквы - в очереди, в маршрутке, по домашнему телефону, на уроках в школе. Меня это зажимало настолько сильно, что хотелось закрыться дома и никуда не выходить".

По словам Шатырко, ему пришлось пережить буллинг в школе.

Все это время он занимался с логопедами. Отец возил его к специалистам по всей стране. Настойчивость и упорный труд в конце концов принесли парню долгожданный успех.

"Скажу честно, что заикание осталось и до сих пор. Только я научился им управлять. Всё начинается с нашей головы и наших мыслей. Уметь правильно говорить - это также, как и уметь играть на гитаре. Это навык, который нужно развивать. Сейчас я выступаю на огромные залы", - поделился Шатырко своей историей.

Пользователи с жаром обсудили пост: "Когда мы с тобой тусили в лагере Лесной, ты уже не заикался :)" - "даже не представляешь как сильно"; "Я ждала эту историю❤️ восхищаюсь❤️"; "Мне, как логопеду, хочется просто распечатать эту историю и повесить в кабинете! Чтобы родители и дети понимали, что все возможно! Спасибо за историю 🙌👏".

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