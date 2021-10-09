Экс-участник первого сезона шоу "Холостячка" Андрей Рыбак показал свой любимый салон красоты и похвастался аккуратным мужским маникюром, поклонники не в восторге.
Как пишет Politeka.net, украинский радиоведущий, участник "Лиги смеха" и резидент "Comedy Club" стал широко популярным на телевидении после участия в первом сезоне шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной.
В своем Instagram Рыбак часто делится с поклонниками личными фотографиями и рассказывает о себе. В этот раз юморист решил порекомендовать поклонникам салоном красоты, в котором делает мужской маникюр.
Поклонники не оценили рекомендации Рыбака.
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"О Боже мой, как баба", - написали Андрею в сообщение.
На комментарий Рыбак ответил с юмором.
"Тут мне со Средневековья сообщение присылают! "Мужик - грызи ногти зубами, женщина - марш на кухню!" и другие цитаты великих неандертальцев", - отреагировал юморист.
Ранее Politeka писала, что экс-участник "Холостячки" Рыбак взбудоражил снимком с любимой и Эллертом:"Совсем не стыдно"
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A еще Politeka сообщала, что Эллерт после расставания с Мишиной "пустился во все тяжкие" с Рыбаком, кдры "Что ты, бандит?".