Экс-участник первого сезона шоу "Холостячка" Андрей Рыбак показал свой любимый салон красоты и похвастался аккуратным мужским маникюром, поклонники не в восторге.

Как пишет Politeka.net, украинский радиоведущий, участник "Лиги смеха" и резидент "Comedy Club" стал широко популярным на телевидении после участия в первом сезоне шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

В своем Instagram Рыбак часто делится с поклонниками личными фотографиями и рассказывает о себе. В этот раз юморист решил порекомендовать поклонникам салоном красоты, в котором делает мужской маникюр.

Поклонники не оценили рекомендации Рыбака.

"О Боже мой, как баба", - написали Андрею в сообщение.

На комментарий Рыбак ответил с юмором.

"Тут мне со Средневековья сообщение присылают! "Мужик - грызи ногти зубами, женщина - марш на кухню!" и другие цитаты великих неандертальцев", - отреагировал юморист.

Ранее Politeka писала, что экс-участник "Холостячки" Рыбак взбудоражил снимком с любимой и Эллертом:"Совсем не стыдно"

Напомним, что Рыбак из "Холостячки" насмешил украинцев, похваставшись достижениями за три года: "И что теперь скажете?".

A еще Politeka сообщала, что Эллерт после расставания с Мишиной "пустился во все тяжкие" с Рыбаком, кдры "Что ты, бандит?".