Учасник шоу "Холостячка", ведучий і комік Андрій Рибак оригінально відповів своїм недоброзичливцям

Відео з'явилося на сторінці блогера в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Присвячується всім тим, хто в мене не вірив! І що тепер скажете?!» ,- звернувся рибалка в мережі.

У 2018 році шоумен чув від недоброзичливців таку фразу: Та у тебе немає грошей. Ти навіть машину собі не можеш купити.

Через три роки Андрій показав на кадрах свій автомобіль.

Фоловери оцінили гумор артиста.

"Саме мотивуюче відео! 👏»,

"Красунчик. Респект. Удача",

"А головне без всяких мам, тат і кредитів😂 👏 👏",

"Поставив собі за мету, через 3 роки здійснив, молодець, так і треба",

" Головне-вірити в себе! І йти до своїх цілей, не слухаючи нікого", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що Андрій Рибак був найбільш суперечливим і в той же час яскравим учасником проекту. Чоловік приголомшив Холостячку зізнанням, що за проектом є дівчина, до якої у нього встигли зародитися почуття. Цією дівчиною виявилася Аліна, з якою у Андрія продовжують розвиватися відносини.

Нагадаємо, що Зірка "Холостячки" Рибак з'явився в компанії загадкової красуні, і це не його дівчина: "Андрійко, ти кращий".

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