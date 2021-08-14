Учасник шоу "Холостячка", ведучий і комік Андрій Рибак оригінально відповів своїм недоброзичливцям
Відео з'явилося на сторінці блогера в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Присвячується всім тим, хто в мене не вірив! І що тепер скажете?!» ,- звернувся рибалка в мережі.
У 2018 році шоумен чув від недоброзичливців таку фразу: Та у тебе немає грошей. Ти навіть машину собі не можеш купити.
Через три роки Андрій показав на кадрах свій автомобіль.
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Фоловери оцінили гумор артиста.
"Саме мотивуюче відео! 👏»,
"Красунчик. Респект. Удача",
"А головне без всяких мам, тат і кредитів😂 👏 👏",
"Поставив собі за мету, через 3 роки здійснив, молодець, так і треба",
" Головне-вірити в себе! І йти до своїх цілей, не слухаючи нікого", - пишуть в мережі.
Відзначимо, що Андрій Рибак був найбільш суперечливим і в той же час яскравим учасником проекту. Чоловік приголомшив Холостячку зізнанням, що за проектом є дівчина, до якої у нього встигли зародитися почуття. Цією дівчиною виявилася Аліна, з якою у Андрія продовжують розвиватися відносини.
Нагадаємо, що Зірка "Холостячки" Рибак з'явився в компанії загадкової красуні, і це не його дівчина: "Андрійко, ти кращий".
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