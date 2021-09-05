Блогер Андрій Рибак, учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, здався разом з Олександром Еллертом
Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є популярним блогером і радіоведучим. Молодий чоловік брав участь на шоу "Холостячка", але завоювати Мішину Андрію не вдалося. Після цього Рибалка вирішив повернутися до колишньої, з якої почав все з чистого аркуша. Зараз Андрій активно веде соціальні мережі, ділячись всім цікавим.
На новому фото,. яке Рибак опублікував в Instagram, він був у спеціальному костюмі. Поруч з Андрієм стояла його дівчина-Аліна Смирнова. З іншого боку знаходився переможець "Холосячки" Олександр Еллерт і ще один молодий чоловік.
"Страх тільки в твоїй голові!
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Ну ще в
висота;
комаха;
темрява;
глибина;
коли посеред дня в двері дзвонить хтось, а ти нікого не чекаєш
коли заходиш в ліфт і ключі в руці сильніше стискаєш, щоб в дірку не впали;
коли мама залишила на касі постояти, черга вже до тебе підходить, а її все немає (з дитинства чисто);
коли в кишені не відразу телефон намацав.
Загалом страхів у світі вистачає! І зовсім не соромно, якщо вони у вас є! Соромно, якщо ви з ними ніяк не боретеся!
Ми трохи поборолися! І тепер не соромно!
А які страхи є у вас?",- написав Рибак.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Страх висоти, е... Ну і різних гадів боюся", " Змії-ось мій найбільший страх..і напевно єдиний".
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