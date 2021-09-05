Блогер Андрій Рибак, учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, здався разом з Олександром Еллертом

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є популярним блогером і радіоведучим. Молодий чоловік брав участь на шоу "Холостячка", але завоювати Мішину Андрію не вдалося. Після цього Рибалка вирішив повернутися до колишньої, з якої почав все з чистого аркуша. Зараз Андрій активно веде соціальні мережі, ділячись всім цікавим.

На новому фото,. яке Рибак опублікував в Instagram, він був у спеціальному костюмі. Поруч з Андрієм стояла його дівчина-Аліна Смирнова. З іншого боку знаходився переможець "Холосячки" Олександр Еллерт і ще один молодий чоловік.

"Страх тільки в твоїй голові!

Ну ще в

висота;

комаха;

темрява;

глибина;

коли посеред дня в двері дзвонить хтось, а ти нікого не чекаєш

коли заходиш в ліфт і ключі в руці сильніше стискаєш, щоб в дірку не впали;

коли мама залишила на касі постояти, черга вже до тебе підходить, а її все немає (з дитинства чисто);

коли в кишені не відразу телефон намацав.

Загалом страхів у світі вистачає! І зовсім не соромно, якщо вони у вас є! Соромно, якщо ви з ними ніяк не боретеся!

Ми трохи поборолися! І тепер не соромно!

А які страхи є у вас?",- написав Рибак.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Страх висоти, е... Ну і різних гадів боюся", " Змії-ось мій найбільший страх..і напевно єдиний".

Нагадаємо, екс-учасник "Холостячки" Рибак зворушив романтичним моментом з новою дівчиною

А ще Politeka писала, що екс-учасник "Холостячки" Рибак поскаржився, як над ним знущається кохана

Також Politeka повідомляла, що екс-учасник «Холостячки» Рибак показав, з ким провів літо



