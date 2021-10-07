Півфіналіст шоу "Холостячка-1" Андрій Рибак, якого відхилила Ксенія Мішина, здивував видом на одному з популярних шоу з телеведучим Сергієм Притулою.
Андрій Рибак - гуморист і ведучий різних заходів після своєї участі в "Холостячці" завоював популярність в мережі і на телебаченні, передає Politeka.net. Зараз він бере участь в різних зйомках на ТБ, а також сам веде свій блог на Ютубі.
Зокрема, нещодавно Рибак взяв участь у шоу "Хто Зверху", ведучий якого Сергій Притула.
Гумористу довелося нелегко, він здивував виглядом в блакитному костюмі морського коника, а також засвітив живіт, лежачи на склі.
"Хтось у дитинстві хотів стати міліціонером і ловити бандитів! 👮♂️
Хтось хотів стати космонавтом і полетіти на місяць!🪐
Комусь більше до душі футбол і Чемпіонат світу!⚽️
А я ось став морським коником (теж непогано)", - написав Андрій Рибак.
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За 40 хвилин пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали, ким хотіли стати в дитинстві і не тільки.
"Який милий коник 😍", " Прикольно️"," моделлю хотіла бути, вчилася на еколога, стала фотографом😅"," хірургом, а зараз свідомість втрачаю, коли кров бачу️️", " який милий коник️", - написали користувачі Мережі.
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