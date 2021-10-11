Известный бизнесмен и финалист 1-го сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко рассказал, почему он теперь не знакомится с девушками.

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того, чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, однако "Холостячка" выбрала другого.

Так, на этот раз Алексей Тригубенко опубликовал новые фото у себя в Сториз в Инстаграм. Бизнесмен часто отвечает на вопросы поклонников и общается с ними. Он решил рассказать фанатам, какие девушки ему нравятся.

"Уже наверное миллион раз отвечал на этот вопрос, но их всё равно очень много. Ценю заботливых, добрых, женственных девушек. Как оказалось, для меня важно, чтобы умела готовить. Самое главное, чтобы с человеком было хорошо в любых ситуациях, чтобы мы разделяли ценности, были на одной волне", — раскрыл Алексей Тригубенко.

Также он объяснил, почему теперь не хочет знакомиться с девушками.

"Сори, но я сейчас не открыт для знакомств. Нужно разобраться в себе, понять, что я делаю не так. Планирую пройти 10 сеансов у психотерапевта...Буду с вами делиться своими ощущениями", — рассказал бизнесмен.

Ранее сообщалось, Тригубенко после провала на "Холостячке" встретил важного для себя человека: "Если отношения не сложатся..."

Также, финалиста "Холостячки" Тригубенко заметили за кулисами нового шоу, в котором участвует Мишина: кадры

Politeka рассказывала, провал на "Холостячке", Тригубенко рассказал о визите к психотерапевту: "Я наговорил много лишнего"