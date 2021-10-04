Участник "Холостячки" Алексей Тригубенко рассказал о своем первом опыте посещения психолога

Как сообщает Politeka.net, финалист реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко поделился своим опытом посещения психотерапевта. Парень опубликовал в своем Instagram милое фото и длинный пост с рассуждениями. К слову, разговор Алексея со специалистом поклонники также могут посмотреть в сети, ведь они сняли все на видео.

"Первый раз у психолога. Последнее время у меня были эмоциональные ситуации в личной жизни, которые не рассказывал по определенным причинам. В интервью с @pogodin_igor мы обсудили их с неожиданным для меня поворотом. Изначально я шел с запросом понять, что мне делать. Но как оказалось, ключевое решение не в поиске готового плана действий", - поделился Тригубенко.

Похоже, парень встретил очень важного для себя человека в особе психолога, с которым будет искать гармонию.

"Для того, чтобы знать себя, нужно постоянно работать над собой. И этот процесс не прекращается никогда. Мы часто паримся, что о нас будут думать другие. Но работа над собой нужна не для того, чтобы соответствовать ожиданиям. Такие усилия помогают во что бы то ни стало оставаться верным себе. И даже если отношения не сложатся, если ты кому-то не понравишься, то всегда будешь знать, какой есть на самом деле, и поэтому не изменишь себе истинному, что очень важно", - говорит Алексей

Отметим, что психотерапевт тоже опубликовал фото с беседы с Алексеем и поделился своими впечатлениями от общения с ним.

Напомним, Финалиста "Холостячки" Тригубенко заметили за кулисами нового шоу, в котором участвует Мишина: кадры.

Как сообщала Politeka, Отвергнутому "Холостячкой" Алексею Тригубенко понадобилась помощь психолога: "Я офигел".

Также Politeka писала, что Провал на "Холостячке", Тригубенко рассказал о визите к психотерапевту: "Я наговорил много лишнего".