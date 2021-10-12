Отношения актрисы Ксении Мишиной и сценариста Александра Эллерта после их участия в "Холостячке" не дают покоя фанатам.

Так, головокружительный роман, с ссорами, тайнами и интригами, начался еще на проекте "Холостячка" год назад. Эллерт стал победителем первого сезона и уже через неделю после финала они с Мишиной жили вместе.

За полгода отношений у них были как взлеты, так и падения. Слетав вместе с детьми на Мальдивы (у Мишиной 9-летний сын, а у Эллерта - 13-летняя дочка), пару ждала серьзная ссора. Несколько месяцев экс-"Холостячка" снималась в фильме в другой стране - расстояние, видимо, пагубно повлияло на их отношения. Тем не менее, пара тогда смогла помириться и продолжить радовать фанатов совместными кадрами и событями.

Однако, уже в июле Мишина заявила, что они с возлюбленным расстались, не называя причин. Долгое время они не появлялись в соцсетях друг друга, пока их случайно не засекли очевидцы вместе в аэропорту. После этого экс-"Холостячку" и ее бывшего бойфренда видели на чужой свадьбе - Ксения даже поймала букет невесты.

Пользователи заговорили об их примирении. А недавно Эллерт засветил Мишину в своих "сториз", они мило флиртовали и вели себя как обычно.

Более того, появились слухи, что Александр сделал возлюбленной предложение. По крайней мере, такие выводы делают поклонники пары. На днях Эллерт опубликовал "сториз", в котором рассказывает, что наконец решился на важный шаг в жизни. Он сообщил, что ответственные полчаса его жизни прошли удачно, и все получилось. Также он поблагодарил мастерскую декора и флористики и аккаунт с вертолетными прогулками.

"Все получилось, счастлив, ура!", - сообщил Эллерт.

Мишина, в свою очередь, стала появляться в своих "сториз" с обручальным кольцом на пальце.

Напомним, что Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит..."

Как сообщала Politeka, Эллерт неожиданно "пригрозил" Мишиной, с которой расстался, из-за фото в мини-топе: "Скоро..."

Также Politeka писала, что Дикусар, Эллерт и другие отреагировали на печальные откровения Мишиной: "Хочется залезть на стену"