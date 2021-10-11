Актриса Ксения Мишина и комик Александр Эллерт заинтриговали поклонников возможным воссоединением после расставания несколько месяцев назад.
Как сообщает Politeka.net, на днях в сети начали оживленно обсуждать возможное воссоединение знаменитой пары – актрисы Ксении Мишиной и комика Александра Эллерта. Как известно, парочка нашла друг друга на шоу "Холостячка", однако спустя время они объявили о расставании, чем очень расстроили поклонников.
Однако, теперь снова появилась информация о возможном возобновлении отношений Ксении и Александра. Как сообщается на странице телеканала СТБ в соцсети, Мишина и Эллерт опубликовали совместные сторис в Instagram, на которых видно, что они провели воскресный день вместе. Этим пара развеяла все сомнения и дала понять, что они снова вместе.
Эту новость прокомментировал ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник: "Я вам говорил, что возможно все". Надо сказать, что пользователи уже не верят в искренние чувства Саши и Ксюши, считая, что они были вместе только из-за контракта.
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Напомним, Финалист "Холостячки" Тригубенко больше не знакомится с девушками, выяснилась причина: "Сори, но...".
Как сообщала Politeka, Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит...".
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