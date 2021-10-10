Ксения Мишина, первая "Холостяка", а теперь судья шоу "Україна має талант", показала красноречивый урок доминации.

Как пишет Politeka.net, Ксения является популярной актрисой в Украине. Мишина несколько лет победила на шоу "Танці з зірками", а после этого стала первой холостячкой. После этого звезда попробовала найти свою любовь, став "Холостячкой" в первом сезоне шоу. А сейчас Ксению пригласили судить на шоу "Україна має талант". Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Ксения была в толстовке и штанах, сидя на диване. Звезда играла с домашним любимцем, которая валялась у ног актрисы. На фоне можно увидеть интерьер роскошной квартиры. У Мишиной нашлось место даже для телескопа.

"Вот что значит: "я у твоих ног", - написала Ксения.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо, не говори", "У меня двое таких, обожаю", "Такая девушка. Грех не пасть", "Просто восхитительная красота", "Какой счастливый!.. Даже завидно!", "Какая ты Ксюша красивая".

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