Украинская актриса, первая "Холостячка" и судья популярного шоу «Україна має талант» Ксения Мишина показала, какие процедуры помогают ей держать тело в тонусе.
Как сообщает Politeka.net, 32-летняя актриса тщательно следит за своей внешностью, ведь от красоты ее тела и лица во многом зависит ее карьера. Она занимается йогой, следит за питанием и, конечно же, не забывает про бьюти-процедуры. Актриса регулярно посещает косметолога и других специалистов.
В этот раз актриса приехала на массаж, сняв себя на столе во время процедуры. Мишина позировала в смешной шапочке, под которой спрятала свои длинные волосы.
«Медовый массаж, если не услышали», - подписала видео звезда.
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Стоит отметить, что Мишина стойко держалась, пока массажистка хлопками массировала ее ноги. При этом актриса немного покрикивала.
«Приехала на медовый массаж. Ляжечки мои будут самыми красивыми в этом мире», - отметила звезда, едва сдерживая крики.
Напомним, что Ксения Мишина впечатлила фигурой покруче, чем у Меган Фокс: "Всегда в выигрыше".
Как сообщала Politeka, Мишина подогрела слухи о воссоединении с Эллертом: «Дорогие мои…».
Также Politeka писала, что Мишина рассказала, какие процедуры делает у косметолога: "С первой процедуры...".