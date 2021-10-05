Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", може похвалитися фігурою не гірше, ніж у голлівудської зірки Меган Фокс.

Відома артистка привертає увагу не тільки своїм талантом, а й неймовірною зовнішністю, передає Politeka.net.

Зірка намагається правильно харчуватися, проте це не завжди вдається через завантажений графік. Однак Ксенія Мішина точно виключила зі свого раціону фастфуд.

Також для підтримки фігури актриса іноді відвідує спортзал і займається танцями.

На фото в одній з груп вирішили порівняти фігури Ксенії Мішиної і відомої актриси Меган Фокс.

У кадрі у обох можна було розгледіти накачаний прес.

"Ксенія Мішина vs Меган Фокс 🔥

На новому фото актрису @ misha.k.ua порівняли з голлівудською колегою Меган Фокс @meganfox.

Що скажете, схожі? І чий образ вам подобається більше? Діліться в коментарях 👇", - написали автори поста.

"Яка там Меган Фокс???? @misha.k.ua найкраща!!!!! 🤍🤍🤍🤍🤍", "Ну, звичайно ж, Меган Фокс 🔥", "Звичайно ж Ксю🔥 Натуральна краса завжди у виграші", "абсолютно не схожі, а обидві суперові 🔥", "Звичайно ж, Ксенія, без сумніву🔥", "Та яка там Меган, зазвичай Ксюша 🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

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