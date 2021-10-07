Українська актриса, перша "Холостячка" Ксенія Мішина, яка не так давно розлучилася зі своїм обранцем, коміком Олександром Еллертом, натякнула на відновлення відносин.
Як повідомляє Politeka.net, у фіналі шоу Ксенія Мішина вибрала відомого коміка і сценариста Еллерта, який підкорив її легкістю і почуттям гумору. Пара була разом досить довгий час і навіть жила разом. Втім, не так давно актриса обірвала всі зв'язки з коханим.
Еллерт неодноразово натякав в мережі, що у нього все ще є почуття до актриси. У свіжих сторіс Мішина підігріла чутки про возз'єднання з коханим, якого так чекають шанувальники пари. Артистка звернулася до шанувальників, вирішивши прорекламувати авторську програму Еллерта на Ютуб.
"Дорогі мої, вийшов другий випуск оглядів на "Холостячку". Бігом дивитися, піднімати собі настрій і сміятися на весь рот", - зазначила зірка.
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Також шанувальники помітили, що Мішина знову підписалася на Еллерта в Instagram і залишила лайки під його останніми фотографіями.
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