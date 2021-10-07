Українська актриса, перша "Холостячка" Ксенія Мішина, яка не так давно розлучилася зі своїм обранцем, коміком Олександром Еллертом, натякнула на відновлення відносин.

Як повідомляє Politeka.net, у фіналі шоу Ксенія Мішина вибрала відомого коміка і сценариста Еллерта, який підкорив її легкістю і почуттям гумору. Пара була разом досить довгий час і навіть жила разом. Втім, не так давно актриса обірвала всі зв'язки з коханим.

Еллерт неодноразово натякав в мережі, що у нього все ще є почуття до актриси. У свіжих сторіс Мішина підігріла чутки про возз'єднання з коханим, якого так чекають шанувальники пари. Артистка звернулася до шанувальників, вирішивши прорекламувати авторську програму Еллерта на Ютуб.

Ксенія Мішина

"Дорогі мої, вийшов другий випуск оглядів на "Холостячку". Бігом дивитися, піднімати собі настрій і сміятися на весь рот", - зазначила зірка.

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Олександр Еллерт

Також шанувальники помітили, що Мішина знову підписалася на Еллерта в Instagram і залишила лайки під його останніми фотографіями.

Олександр Еллерт

Нагадаємо, що Ксенія Мішина показала, як підтримує молодість у косметолога: "з першої процедури...".

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