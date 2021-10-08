Ксения Мишина, новая судья "Україна має талант", показала эффектный образ, спустив с плеч белую рубашку, и рассказала о своей философии украинцам.

Как пишет Politeka.net, Ксения является популярной актрисой, а также участвовала в шоу "Танці з зірками", где победила, а потом попробовала найти любовь в проекте "Холостячка". Теперь Мишину пригласили стать судьей шоу "Україна має талант". Не забывает Мишина об Инстаграм, где делится интересным.

На новом фото Мишина лежала на деревянной поверхности, надев рубашку, которую спустила с плеч, а также темное белье.

"Как-то одна знакомая поделилась со мной своим опытом, в котором она получила на мой взгляд очень ценное понимание: ад - это и есть наша жизнь, а рай, это то куда мы стремимся и это финальная точка роста нашей души. Где эта точка - рай неизвестно. Звучит жестко, правда?

Но во мне это так сильно отозвалось. Некоторые дни действительно похожи на ад. И работа над собой все чаще ощущается также. Встречаясь со всеми болями и сущностями, живущими в тебе, хочется залезть на стену и громко прокричать: Бог, я больше не могу, почему так сложно, где ответы?

Помните, я говорила что духовные практики и исцеление путём самосознания это безумно сложный процесс?! Так вот, не надейтесь на то, что через неделю вам полегчает, что вы обретёте таблетку и она мгновенно все изменит и все встречи с самой собой мгновенно развяжут узлы. Этот сложный процесс и есть жизнь. И есть ад. Выход один: каждый раз осознавать, что тебе пипец и проживать его. Но не погружаясь в долгие страдания, а каждый раз намереваясь стать лучше и все исправить. И медленно, очень медленно через эту боль и с ошибками верить себе, в свои решения и создавать новую реальность!", - написала Мишина.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что-то не так у вас в жизни. Очень заметно, держитесь", "Как-то тяжко и грустно на душе стало от прочитанного", "Очень круто расскрыла эту тему, меня тронуло", "Богиня".

Напомним, судья «Україна має талант» Мишина показала, на какие страдания готова ради красоты

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина подогрела слухи о воссоединении с Эллертом, подробности

Также Politeka сообщала, что довольная Мишина похвасталась смелым преображением, что изменилось



