Известный ведущий и комик Александр Эллерт, который стал победителем шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, обеспокоенно обратился к украинцам.

Как передает Politeka.net, Александр Эллерт прославился как победитель первого сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После проекта у них закрутился роман, однако недавно стало известно, что они разорвали отношения. Поклонники не верят их разрыву, и верят, что пара всё еще вместе.

Так, на этот раз Александр Эллерт опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре ведущий позирует под лучами яркого солнца, которые перекрывает своей рукой. Также на снимке видно, как изменилась его улыбка после того, как он сделал зубы (чтобы увидеть, как он выглядел раньше, проскрольте до конца страницы).

"Я шото не пойму…

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конкретно ты, где сейчас?

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В моменте?

В ресурсе?

В балансе?

В долгах?

В бегах?

В Буче может?

В заботах али в хлопотах?

В доме казенном?

В печали или радости?

В принятии? В зачатии? В потоке?

В отдаче? Может в брейншторме?

В комфортном? Можэ в ракетном?

В вальяжном? Куражном?

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Где ты 🤬? Я волнуюсь🤬", — спросил Александр Эллерт.

Напомним, ранее улыбка победителя "Холостячки" выглядела так:

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