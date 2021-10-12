Актриса Ксения Мишина, бывшая "Холостячка" и судья "Україна має талант", зацепила публику новым постом с личными переживаниями.
32-летняя Мишина поделилась глубокими размышлениями об аде и рае, сопроводив спич чувственным фото, передает Politeka.net.
"Некоторые дни действительно похожи на ад. И работа над собой все чаще ощущается также. Встречаясь со всеми болями и сущностями, живущими в тебе, хочется залезть на стену и громко прокричать: Бог, я больше не могу, почему так сложно, где ответы?", - говорится в обращении Мишиной.
Справляться с неудачами актрисе позволяют духовные практики, о которых она не раз рассказывала. Однако, по ее словам, не стоит ожидать от них молниеносного улучшения, как от волшебной пилюли.
София Ротару в воздушном платье «невесты» впечатлила красивой фигурой: «Мадонна!»
Оборвалась жизнь звезды "Служебного романа", детали трагедии: "Внезапно почувствовала себя плохо"
Автобус разбился на украинской трассе, первые кадры: пассажиров забирают с места ДТП
52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке: "А можно мне такой пресс?"
Горбунов в одних плавках показал, как нужно выглядеть в 51 год: "А море-море"
"Этот сложный процесс и есть жизнь", - подытожила Ксения.
"Да 💯, каждый день нужно находить мудрость и силу делать для себя рай в этом аду 👌"; "Ой девочки, жизнь намного проще... зачем так усложнять...❤️"; "Как-то тяжко и грустно на душе стало от прочитанного🙁"; "Очень круто раскрыла эту тему😍 меня тронуло"; "А не легче жить в гармонии и в радости просто так?"; "Поддерживаю и согласна полностью. Преграды это наш рост, если они есть, значит, мы развиваемся, а значит живем. Вы прекрасная личность, спасибо за пример, ❤️".
Напомним, что Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит..."
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина показала своего любимца, засветив интерьер квартиры: "Такая девушка, грех не пасть"
Также Politeka писала, что Эллерта после ссоры с Мишиной засекли с известной ведущей: тоже брюнетка с длинными волосами