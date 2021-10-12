Актриса Ксения Мишина, бывшая "Холостячка" и судья "Україна має талант", зацепила публику новым постом с личными переживаниями.

32-летняя Мишина поделилась глубокими размышлениями об аде и рае, сопроводив спич чувственным фото, передает Politeka.net.

"Некоторые дни действительно похожи на ад. И работа над собой все чаще ощущается также. Встречаясь со всеми болями и сущностями, живущими в тебе, хочется залезть на стену и громко прокричать: Бог, я больше не могу, почему так сложно, где ответы?", - говорится в обращении Мишиной.

Справляться с неудачами актрисе позволяют духовные практики, о которых она не раз рассказывала. Однако, по ее словам, не стоит ожидать от них молниеносного улучшения, как от волшебной пилюли.

"Этот сложный процесс и есть жизнь", - подытожила Ксения.

Слова актрисы, похоже, затронули за живое победителя "Холостячки" Александра Эллерта, с которым она помирилась после расставания, и хореографа из "Танців з зірками" Дмитрия Дикусара, поставивших лайки.

"Да 💯, каждый день нужно находить мудрость и силу делать для себя рай в этом аду 👌"; "Ой девочки, жизнь намного проще... зачем так усложнять...❤️"; "Как-то тяжко и грустно на душе стало от прочитанного🙁"; "Очень круто раскрыла эту тему😍 меня тронуло"; "А не легче жить в гармонии и в радости просто так?"; "Поддерживаю и согласна полностью. Преграды это наш рост, если они есть, значит, мы развиваемся, а значит живем. Вы прекрасная личность, спасибо за пример, ❤️".

Напомним, что Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит..."

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