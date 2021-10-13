Известие, что "Холостячка" Ксения Мишина обручилась с победителем этого шоу Александром Эллертом, с которым якобы рассталась еще летом, облетело Сеть.
32-летняя Мишина и 34-летний Эллерт пытаются скрывать личную жизнь, не вдаваясь в подробности, почему расстались и что между ними происходит сейчас. Тем не менее, поклонники пары регулярно находят все новые и новые доказательства их примирения. А на днях и вовсе все заговорили об обручении.
Эллерт опубликовал "сториз" в Инстаграм, в котором рассказал, что наконец решился на важный шаг в жизни. Тут же, в посте, он поблагодарил мастерскую декора и флористики и аккаунт с вертолетными прогулками. Ксения после этого засветила кольцо на пальце.
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Через несколько дней избранник Мишиной вновь заговорил о счастье.
"Только счастливые люди сделают эту страну счастливой! А потом и весь мир!"©️ Не помню, где я услышал эту фразу, но теперь живите и вы с ней)) Живите и счастливейте🙃", - подписал он свежее фото, которое опубликовал в своем микроблоге, передает Politeka.net.
Любопытные пользователи поинтересовались у победителя "Холостячки", правда ли, что они с Ксенией скоро поженятся.
"Саша, чего все пишут что вы с Ксюшей обручились?) Признавайтесь!😂", - написала одна из фанаток.
"Ооо, теперь и я буду хоть в курсе)", - отшутился в ответ Эллерт.
Другие тоже присоединились к обсуждению:
"В телеграм-канале сегодня написали что они обручились и тут же сегодня оф группа холостяка написала что они помирились)) и на сайте нового канала увидела новость, что скорее всего они обручились и тд) - 👏ну здорово! Это очень приятные новости, счастливые ❤️ - ну набрались бы смелости заявить уже)) - Саша, от нас ничего не утаишь😏💍 - та давайте уже! Вся страна ждёт! 🙌 - вот это вы Шерлоки 😂😂😂😂, но будет круто если это правда 😌 - А счастливый какой!🔥".
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