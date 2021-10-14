Публика затаила дыхание в ожидании, когда актриса Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт официально объявят о своей помолвке.

Как известно, любовь 32-летней Мишиной и 34-летнего Эллерта зародилась еще на проекте "Холостячка" год назад. Спустя неделю после финала парочка уже жила вместе. За время отношений они пережили несколько крупных ссор и даже одно расставание.

Прошло три месяца, как Ксения заявила о разрыве с Александром, но в последнее время в Сети все чаще заговаривают об их примирении. Более того, появилась информация, что они обручились. В недавних "сториз" Эллерт рассказал о самых важных в его жизни полчаса, и что у него все получилось и теперь он счастлив. При этом, тут же в посте, возлюбленный "Холостячки" поблагодарил салон флористики и аккуант с вертолетными прогулками. Мишина после этого у себя в Инстаграм засветила обручальное кольцо.

Поклонники полагают, что скоро парочка сыграет свадьбу, и бурно обсуждают возможное событие в Сети, передает Politeka.net. В частности, нашлась некая "соседка" Мишиной и Эллерта, выдавшая новые детали о помолвке:

"И они как бы сильно и не расходились, это все видели)) 🔥🔥🔥"

"Все эти "расставания" только для того чтобы вызвать уже угасающий интерес к их пары. Это лично мое мнение"

"Рада за них. Саша очень достойный мужчина!"

"Свадьбе быть"

"Более того, он ей сделал предложение 2 дня назад)) - Вы это воочио видели? Потому что Саша говорит загадками. Ничего не понятно, но интересно.❤️ - они живут через подьезд"

Впрочем сам Эллерт позже развеял всех слухи и домыслы об их предстоящей свадьбе. По его словам, событие, которое бурно обсуждалось среди поклонников их пары было вовсе не помолвкой, а романтическим сюрпризом, о котором Мишина мечтала еще со времен съемок "Холостячки".

Напомним, что Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит..."

Как сообщала Politeka, Эллерт впервые высказался о тайной помолвке с Ксенией Мишиной: "А счастливый какой!"

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина в коротком свадебном платье похвасталась новым "статусом"