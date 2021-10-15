Известный украинский хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Евгений Кот раскрыл подробности съемок в шоу «Україна має талант», в новом сезоне которого он стал одним из судей.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм танцор решил поделиться с поклонниками кадрами со съемочной площадки. Как известно, сейчас Кот вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой решают судьбы талантливых украинцев, которые решились попробовать свои силы в проекте.

Евгений рассказал подписчикам, что во время съемок на площадке работают 6 камер с операторским краном. Также танцор показал на видео место режиссера.

Подписчики поинтересовались у Кота, доводилось ли ему уже нажимать красную кнопку, тем самым отказывая участнику.

«Во время кастингов было все. И красные, и золотые кнопки», - ответил танцор.

На вопрос о том, как проходят съемки проекта, артист ответил лаконично:

«Весело, энергично, кайфово. Зацените мой танец», - написал Кот, поделившись коротким видео, на котором немного станцевал на съемочной площадке.

На кадрах также можно было увидеть его коллег - Притулу и Мишину.

Напомним, Кот и Мишина в романтической обстановке объявили дату долгожданного события.

Как сообщала Politeka, судью "Україна має талант" пыталась увести из семьи молодая поклонница.

Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Кот показал страстное фото с женой в необычной позе.