Известный хореограф и судья "Україна має талант" Евгений Кот в необычной позе поцеловал свою жену, которая показала свои способности.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз Евгений Кот поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На кадре он вместе со своей женой Наталией Татаринцевой необычно позирует. Он сидит, а его жена в сложной гимнастической позе наклоняется к нему и целует его.

"Просто это любовь", - описал чувства Евгений Кот.

Поклонники танцора оставили множество приятных слов в комментариях: "Поломаешь жену", "Любовь как произведение искусства! Вау!", "Какие же вы красивые", "Хочется увидеть нормальные фото вашей пары без выкрутасов", "Очень красиво", "Вы шикардосные", "Та, ну, да. Украина мае талант на выезде.", "И, как всегда, трудности достались женщине. А мы...просто сидим", "Это невероятно!".

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