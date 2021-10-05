Участники шоу "Україна має талант" вышли на сцену и своими умениями довели судей Ксению Мишину и Евгения Кота до слез.

Как передает Politeka.net, шоу "Україна має талант" уже появилось на телеэкранах. Канал "СТБ" полностью поменял судейский состав. Новыми судьями стали известный телеведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Также, стоит отметить, что новым ведущим шоу стал Григорий Решетник.

Так, на этот раз Евгений Кот опубликовал новое промо-видео к началу нового сезона шоу "Україна має талант" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). На кадрах участники выходят на сцену и рассказывают о том, что в полной темноте они будут создавать фонариками сюжеты.

"Никогда не думал что рисование может вызвать у меня такие эмоции! Уже скоро!", — заинтриговал Евгений Кот.

В какой-то момент выступления, судьи шоу - Ксения Мишина и Евгений Кот не могут сдержать слез.

Напомним, уже 26 октября состоится премьера шоу "Україна має талант".

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