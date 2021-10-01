Хореограф и судья "Україна має талант" Евгений Кот удивил откровением из личной жизни

33-летний танцор признался в эфире "Зіркового шляху", что надоедливые поклонницы сводят его с ума своими признаниями в любви и непристойными предложениями, передает Politeka.net.

Накануне интервью ему в который раз написала рьяная фанатка.

"Какая-то девочка, видно, что ей еще и 18 нет, начала мне писать: "Я тебя хочу, я тут уже голенькая, приходи ко мне, приезжай в Черкассы", - рассказал с улыбкой Женя, - Я ей пишу: "Как тебе не стыдно писать такое женатому человеку?"

По словам Кота, девушка тут же принесла свои извинения.

"Я вас поняла, извините меня, пожалуйста, я так больше не буду", - процитировал он ее.

Еще одна фанатка судьи "Україна має талант", кроме того, что постоянно комментирует его фото, пишет ему в личные сообщения и даже придумала, будто у них роман. А другим женщинам, которые появляются рядом с Котом, обещает отомстить.

"Танцевал я с Юлей Саниной - (читает, что ему написала поклонница, - ред.) - "Все, моя детсая психика не выдерживает, я ухожу от тебя. Как ты можешь со мной так поступать? Я влюбляюсь в тебя, а мне нельзя".

Отметим, в январе 2019 года Евгений Кот женился на коллеге – семикратной чемпионке Украины по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионке мира по танцам на пилоне Наталье Татаринцевой. Детей у пары пока еще нет.

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